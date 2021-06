Alexandra Méndez, ‘La Chama’, se presentó en el programa de Magaly Medina y habló de los escándalos de Christian Cueva y de la pésima experiencia que tuvo con el futbolista de la selección peruana. La venezolana también criticó duramente a Pamela López y aseguró que ella nunca va a dejar al jugador “porque depende de él”.

“A mí no me sorprende, lo que me sorprende es que ella vuelva después de poner su comunicado en Instagram. Yo pensaba que había sacado dignidad”, sostuvo la ‘La Chama’.

Durante la entrevista, Alexandra revivió el episodio que confesó en ‘El Valor de la Verdad’, cuando contó que Cueva le escribió a su cuenta de Instagram y ella le mandó mensaje a Pamela López contándole lo sucedido. “Yo le dije que hable con su esposo, que me deje de escribir, porque me está acosando. Él estaba ahí de ladilla”, agregó

“Recuerdo que en ese restaurante (donde fue ampayado) tienen platos con nombres de los futbolistas. Un día yo fui y estoy comiendo mi cebiche y el tal Cueva me escribe y me dice: ‘qué rico ese cebiche y te va a encantar cuando te lo comas, porque es el ‘cebiche cuevita’”, dijo burlándose del popular ‘Aladino.

Sobre Pamela López, la venezolana indicó que Christian Cueva le decía que “yo ya no tengo nada con ella”. “Es un caradura y tan cara de palo. Pero, él hasta cierto punto tiene la culpa, pero si una mujer no se da su puesto con las pruebas que uno le da y el último mensaje que me escribió fue como amenazándome”.

“Tú crees que yo voy a perder mi tiempo con una mujer que tiene la venda en los ojos, que no va a dejar a su esposo porque depende de él y porque le encantará estar tranquilita en su casa dando hijos”, recalcó Alexandra Méndez.

Agregó que “ese tipo es un asqueroso”, en referencia a Cueva y los escándalos en los que ha sido involucrado en los últimos días.

“En este momento que la mujer tiene tanta independencia y que tenga todo para salir adelante, me parece absurdo que ella siga con ese tipo que la pone por el suelo delante de todo el mundo. Aparte que ni guapo es, es un enano horrible”, disparó con todo la venezolana,

LOS ESCÁNDALOS QUE PERDONÓ PAMELA LÓPEZ A CHRISTIAN CUEVA

Pamela López anunció su separación con Christian Cueva apenas saltó a la prensa un video en el que se le ve al popular ‘Aladino’ en una celebración junto a amigos previo a disputar la Copa América 2021. Esta vez, la joven trujillana no está dispuesta a pasar por alto un nuevo escándalo en la vida de su pareja y padre de sus hijos. Su paciencia llegó a su fin y su anuncio es un ejemplo de ello.

Pamela López cobró más notoriedad cuando decidió abrir su cuenta en Instagram y desde ese momento, cualquier cosa que pasaba con Cueva, ella colocaba una foto de ella y su familia apoyándolo.

Uno de los escándalos más notorios fue cuando fue acusado de serle infiel en varias ocasiones a su esposa. ‘La Chama’ y Shirley Arica lo acusaron de escribirles y de invitarlas a salir bajo la excusa de que “las cosas no van bien con ella” (su esposa).

Alexandra Méndez contó en El Valor de la Verdad que Christian Cueva le escribió por Instagram y la invitó a salir, pero ella lo rechazó y le envió la conversación a Pamela López, quien en ese momento se encontraba embarazada.

Shirley Arica, también confesó en ‘El Valor de la Verdad’ que participó en una fiesta privada con varios futbolistas, entre los que se encontraban Luis Advíncula y Christian Cueva , quien se le acercó y se comportó muy caballero con ella y has

Chris Soiffer fue otra de las que, al parecer, tuvo un ‘affaire’ con Cueva, pero el botón rojo la salvó de hablar de esa supuesta salida.

Olinda Castañeda y Vania Bludau también mencionaron que Cueva les escribió a sus cuentas de Instagram. A la primera le ofreció viajar a Brasil con fechas y todo , mientras que a la morocha la invitó a salir