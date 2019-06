"Christian Cueva buscó a Rosángela Espinoza por Instagram", revela el exmejor amigo de la chica selfie

Creía que la cámara estaba apagada y se despachó con todo. Antonio Tafur, el examigo de Rosángela Espinoza, contó detalles al programa Magaly TV: La Firme sobre el acercamiento entre la chica selfie y el futbolista Christian Cueva.

Hace unos días, Ivana Yturbe le recordó a Rosángela Espinoza que ella estuvo en medio de las especulaciones sobre un supuesto romance con Christian Cueva hace un par de años.

Por eso, el reportero del programa de Magaly Medina le consultó a Antonio Tafur sobre todos los rumores sobre las supuestas salidas entre Rosángela Espinoza y Christian Cueva. Pensando que la cámara estaba apagada, el popular 'Beba Zen', contó lo que sabía al respecto.

"Ellos habían hablado por Instagram. Christian buscó a Rosángela por Instagram. 'He conocido a Cueva. Súper chévere, es chatito, feíto. Pero el hue*** como que me quiere 'hacer' pues'", declaró Antonio Tafur.

La anécdota se remontó a la época cuando Rosángela Espinoza bailaba en El Gran Show. Christian Cueva le envió un mensaje de apoyo vía un video de Instagram en ese entonces. A partir de ahí, mantuvieron contacto.

"Ese tiempo te acuerdas que ella estaba en El Gran Show, estaba bailando con su bailarín y él grabó un video. Ellos ya se conocían por Instagram. Si cuento esto ante cámaras, a su mujer le va a dar otro ataque. Se va a ir a la clínica otra vez", contó Antonio Tafur.

Una vez que Rosángela Espinoza se enteró que Christian Cueva tenía pareja e hijos, decidió cortar la comunicación con el futbolista. Sin embargo, según Antonio Tafur, el seleccionado nacional habría insistido.

"Ellos se conocieron porque ella me contó que conoció a Christian. Yo le dije: 'pero es casado'. Ella dijo: sí, ya me enteré que es casado. No le volveré a hablar' Pero él seguía y seguía insistiendo. Ya me daba pena por su familia, por sus hijos. Él es casado y pretende a Rosángela", manifestó Antonio Tafur.

Finalmente, el examigo de Rosángela Espinoza contó que el futbolista le habría enviado algunos regalos para retomar la comunicación, pero la chica selfie se negó a escribirle.

"Cuando ella ya no le hablaba, creo que él la seguía buscando porque ella no le respondía. Una vez creo que le envió un ramo de flores, no sé muy bien, pero creo que fue el de Christian. Creo que una sortija también. No recuerdo si era sortija o esclava", puntualizó Antonio Tafur.