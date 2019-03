Christian Cueva a la Chama: "Hablar por dinero es fácil. Espero que legalmente hable de la difamación que está haciendo"

Después de que se especulara que Christian Cueva estaba molesto tras escuchar las declaraciones de Alexandra Méndez en El Valor de la Verdad, el mismo futbolista ha dado pistas de las medidas que tomará en su contra. Así que la popular 'Chama' ¿qué le responderá?

Christian Cueva recibió un par de comentarios en sus redes sociales que lo criticaban luego de que la venezolana dijera que él la estuvo afanando cuando su esposa acababa de dar a luz. El futbolista sorprendió al responder algunos comentarios.

El jugador del Santos declaró que no se quedará de brazos cruzados y que cuando alguien acusa de algo tan serio, debe tener pruebas para demostrar que está diciendo la verdad. Por eso, no dudará en tomar acciones legales contra la Chama.

Christian Cueva responde en Instagram (Foto: Instarándula) Christian Cueva responde en Instagram (Foto: Instarándula)

"Después de esto, ¿qué se puede pensar? Hablar por dinero es fácil. Ahora espero que legalmente hable de la difamación que está haciendo", dijo Christian Cueva.

Pero eso no fue todo. Cuando una seguidora le pidió que aceptara su falta pues consideraba que Alexandra Méndez no se estaba a arriesgando a hablar de algo tan delicado sin pruebas, él contestó: "No me importas tú ni nadie, solo mi familia y pues si alguien habla seguro que es con pruebas. Entonces ya veremos"

Pamela López, esposa de Christian Cueva envió un extenso comunicado en medio de la polémica contando que viene atravesando unos momentos complicados porque está embarazada, pero sufrió un riesgo tras ser operada de emergencia.

La mamá de tres no se refirió directamente a Christian Cueva y menos lo defendió, pero sí aclaró que cada uno es responsable de sus actos y que ella está tranquila con sus hijos y cumpliendo la voluntad de Dios.