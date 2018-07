Pamela López , pareja de Christian Cueva , está acostumbrada a recibir críticas por ser pareja de un futbolista y estar expuesta a las redes sociales. Pero la trujillana sabe cómo defenderse y no teme poner en su sitio a quien se mete con ella o con su familia.

Eso sucedió recientemente cuando compartió una imagen en su cuenta Instagram al lado de su hija. P amela López posó en el aeropuerto en Colombia usando lentes negros y escribió: "Mi confidente!!! Mi primogénita! Mi chimi chimi! Mi bonita ... Mi corazón no lo reparto lo comparto con todos ustedes mis amores"

Sin embargo, lo que no pasó desapercibido por los usuarios en Instagram es que la esposa de Christian Cueva usaba lentes de sol que tapaban su rostro. Por eso, una persona decidió hacerle notar esto.

Esposa de Christian Cueva Esposa de Christian Cueva

"¿Lentes dentro de un aeropuerto?¿Cerrado y de noche? Pffff mucha plata, pero 0 estilo", escribió el usuario en Instagram de Pamela López.

Ante este comentario, la esposa de Christian Cueva no dudó en responderle al usuario en redes sociales. Para Pamela López , si ella tiene el deseo de taparse o usar algo, es su tema y no tiene que dar explicaciones de lo contrario.

"No tengo plata, tampoco estilo. Si se me antoja taparme las ojeras, me pongo lentes. Si se me antoja lucirlas, pues las muestro. En cristiano, me siento cómoda ¿y tú?", escribió en su cuenta Instagram Pamela López .

Esposa de Christian Cueva Esposa de Christian Cueva

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.