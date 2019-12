A través de su cuenta de Instagram, Pamela López, la esposa de Christian Cueva, le envió un mensaje al deportista a pocos días de lo que será su matrimonio civil. Pese a los rumores de infidelidad, la pareja sigue firme sin hacer caso a las acusaciones de diversas chicas de la farándula.

Esta vez, Pamela López publicó una foto junto a Christian Cueva con lo que demuestra que su relación está más sólida que nunca. Además dejó un mensaje de paz para todos aquellos que se refirieron al futbolista.

"Cuando conoces a Dios conoces el propósito por el cual fuiste CREADO, nadie nace con una estructura perfecta en el camino uno va alimentándose de armas y batallas para tener una vida conforme a la voluntad de nuestro PADRE. No juzguen! No señalen! No ofendan! No vivan del morbo! No desaten falsos o medias verdades! Tengan temor de Dios!!!!!!!! El es real ", escribió López.

“Me fui a ser feliz, ya no volveré”, fue el otro mensaje que dejó la esposa de Christian Cueva en Instagram.

Como se recuerda, Alexandra Méndez, Vania Bludau,Olinda Castañeda Shirley Arica y Chris Soifer han acusado a Christian Cueva de haberlas invitado a salir por medio de redes sociales e, incluso, de sugerirles el pago de unas vacaciones en Brasil.