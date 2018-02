Christian Cueva: su esposa revela tremendo sueño del jugador [VIDEO y FOTOS]

La esposa del futbolista Christian Cueva, Pamela López, brindó una entrevista al programa ‘En boca de todos’, donde reveló que el delantero de la Blanquirroja desea que su tercer hijo (Luis Crissiano), nazca en Rusia.



“La fecha posible del parto es para el 8 de junio, un día antes de mi cumpleaños, pero mis dos hijitas son prematuras, así que es posible que se me adelante, en pleno Mundial. Christian Cueva me dijo: ‘Ya, gorda, te vienes (a Rusia) porque quiero que mis hijos me vean, porque es mi primer Mundial, es un sueño. Quiero que vayas un mes antes, te instales y que nazca allá”, refirió López, quien acotó que con su tercer bebé ‘cierra la fábrica’, aunque Cueva desea tener un equipo de fútbol.



Asimismo, la señora Cueva se siente orgullosa de los logros del futbolista.



“Somos una familia constituida, estoy orgullosa de él y mis hijas también. Siempre estaremos apoyándolo. Él es un bailarín al millón, hasta cantante y mi hija salió como él, las dos tienen cualidades artísticas”, expresó.



