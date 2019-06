Christian Cueva pide que lo dejen de involucrar con Rosángela Espinoza: "Están jodiendo a mi familia" | VIDEO | FOTOS

Christian Cueva decidió no hablar de fútbol y aprovechar las cámaras de ATV para enviarle un contundente mensaje a Magaly Medina para que lo dejen de involucrar con Rosángela Espinoza , al sacar a la luz nuevamente una posible relación entre el futbolista y la popular 'Chica selfie' de 'Esto es Guerra'.



"Me están jodiendo mi familia allá en Perú. Ya mucho ya, es demasiado y voy a aprovechar tus cámaras para realmente acabar con esto, porque salieron a hablar de mí. En el programa de la señora Magaly, una persona que me está vinculando con esta señorita Rosángela por un video que yo hice hace mucho", dijo mortificado Christian Cueva, quien se encuentra jugando la Copa América 2019 en Brasil.

El popular 'Aladino' sostuvo que está cansado que siempre lo vinculen a personajes del espectáculo y sobre todo con Rosángela Espinoza. "Ya estoy cansado, la verdad. Ya que se cansen. Uno está trabajando, está haciendo lo suyo y están hablando tantas cosas que realmente ya no es bueno para mi ni mi imagen".



"En algún momento mis hijos van a crecer y no saben realmente las cosas, pero van a crecer en algún momento y lo van a ver, entonces no me gustaría eso", agregó Christian Cueva.



Noticia en desarrollo