La modelo Alexandra Méndez, la ‘Chama’, aseguró que el futbolista Christian Cueva ‘jamás cambiará’, tras enterarse de que su nombre nuevamente será mencionado en ‘El valor de la verdad’.

Esta noche, Shirley Arica contará en el sillón rojo que tuvo una ‘encerrona’ con Cueva y que le decía que ‘era mala la relación con su esposa’.

Alexandra, hace unos meses contaste que Christian Cueva te quiso afanar por redes sociales. Ahora Shirley Arica contará una historia similar, ¿qué opinas?

Qué fastidio hablar de ese tipejo, es un mentiroso y tramposo. No sé cómo se le ocurrió decir que mentí y la misma historia le dijo a Shirley, de que estaba mal con la esposa, que estaban separados, que solo hablaba con ella por sus hijos y más cuentos. Pobre esposa que no se valora y más bien acepta reiteradas veces este tipo de humillaciones. Yo le escribí (a la esposa) para contarle, porque (Christian) me tenía cansada y ella no quiso creerme, luego salió a defender al marido.

Son varias las chicas que lo han mencionado en ‘El valor de la verdad’, Shirley, Vania Bludau, Chris Soifer y tú...

Sí, pero gracias a Dios yo no caigo en tonterías y soy directa.

¿Crees que cambie?

No cambiará jamás. Es pen... y lo será por siempre, y más si la esposa se lo permite.

‘RECAPACITA’

A su vez, Melcochita dijo que es hincha de Cueva y le pidió que deje la mala vida y se concentre en el fútbol. “Soy hincha de Cueva, es un gran jugador de fútbol y espero que cambie. De él solo deben de hablar por sus goles y no por sus tramposerías”, detalló.

‘SHIRLEY ES TERRIBLE’

En tanto, Dorita Orbegoso dijo que Shirley Arica es ‘terrible’, porque también contará episodios de su vida al lado de Christian Domínguez, Nicola Porcella, Facundo González y Jefferson Farfán.