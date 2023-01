Este lunes 9 de enero se estrenó el programa ‘Préndete’ en Panamericana Televisión, conducido por Karla Tarazona, Melissa Paredes y Kurt Villavicencio ‘Metiche’. Como parte de esta primera emisión, el espacio de entretenimiento comentó sobre la boda de Brunella Horna y sus invitados.

En la mencionada secuencia, el conductor ‘Metiche’ resaltó que Pamela Franco y Christian Cueva coincidieron en el matrimonio de Horna y Richard Acuña. En ese sentido, el presentador recordó que ambas figuras públicas fueron vinculadas de manera sentimental.

Ante el comentario de Kurt Villavicencio a nivel nacional, Pamela Franco accedió a una entrevista con Trome y ella fue consultada sobre este supuesto pasado amoroso con el futbolista peruano.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE SUPUESTO PASADO CON CUEVA?

“Se estrenó el programa ‘Préndete’ y, mientras opinaban de tu look, Kurt Villavicencio comentó que en la boda de Brunella y Richard asistió el futbolista Christian Cueva y recordó que a ustedes los vincularon, ¿te molesta el comentario?”, le preguntaron a Pamela Franco.

La cantante de cumbia no entró en detalles sobre su supuesto pasado con Cueva, pero sí exigió respeto porque ella tiene una familia con Christian Domínguez.

“No tengo nada que decir, no lo he dicho antes y no pienso hablar ahora. Ya estoy acostumbrada a que hablen cosas sin sentido, que están fuera de lugar. Ya exigir respeto está de más. Yo respeto a todos, a todos los programas, y mi respeto lo doy sin esperar nada a cambio” , sentenció la intérprete nacional.

Actualmente, Franco es líder de su propia orquesta y es madre de una niña, fruto de su historia de amor con Domínguez.

VIDEO RECOMENDADO

TROME | 'Peluchín' sobre la boda de Brunella Horna y Richard Acuña (Amor y Fuego)

TE PUEDE INTERESAR