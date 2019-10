"El error fue mío y lo reconozco", el mea culpa de Christian Cueva sobre el escándalo que lo vincula con Chris Soifer

El futbolista Christian Cueva brindó una larga entrevista al programa de espectáculos 'Mujeres al Mando' para hablar sobre la acusación de Jeyci Pérez, ex de Chris Soifer. El dominicano señaló que el seleccionado nacional mantuvo un 'affaire' con la hermana menor de Michelle Soifer cuando su esposa Pamela López estaba supuestamente embarazada.

Ante estas fuertes revelaciones, 'Aladino' decidió tomarse varios minutos para hablar sobre la situación y negó haber tenido una relación con Chris Soifer. Cueva contó que vio en dos oportunidades a la menor de las Soifer.

Sin embargo, el futbolista aceptó que cometió un error al aceptar encontrarse con ella luego que le escribiera por redes sociales para verse. Según contó el deportista de Santos, Chris Soifer le pidió reunirse para que le dé información sobre lugares que podía conocer en México cuando él jugó por el Toluca F. C.

"El error fue mío y lo reconozco y no debí ni siquiera conocerla. Eso creo yo sí erré", manifestó sobre ese segundo encuentro. Christian Cueva negó que exista evidencia sobre un presunto romance o affaire y exigió a Jeyci Pérez que muestre lo que supuestamente tiene.

"Si él tiene alguna prueba, eso lo veré yo legalmente. Si él dice esas cosas, lo tendremos que arreglar en otro lado (con abogados) Quiero pedir perdón por algo que no debí hacer (ver a Chris Soifer)", declaró.

Por otro lado, indicó que han sido momentos difíciles pues su familia ha recibido mensajes negativos y de críticas. Por eso, lamenta haber sido el causante de esta situación al aceptar ver a Chris Soifer en una oportunidad.

"Yo estuve mal, estuve triste y ver a mi familia mal me mata. Quiero enfocarme en lo mío que es el fútbol, que es lo que me gusta y es mi trabajo. Ahora solo importa mi familia. No quiero destruirla ni perderla", enfatizó.