MUY SENTIDO. Las fuertes lluvias en el país han afectado innumerables inmuebles como la del futbolista Christian Cueva en Trujillo. El pelotero compartió una foto de su casa con un extenso mensaje, donde se conmueve porque el ciclón Yaku terminó afectando la casa.

“ Y se fue la casa de papá Masho y mamá Margarita, la que me cobijó durante toda mi infancia, la que me vio crecer, trepar techos , romper tejas, manchar paredes y hacer mil travesuras con las que siempre me acompañaba (pelota)”, dijo totalmente conmovido.

El seleccionado nacional aseguró que “se termina una historia” con su vivienda inhabitada ante el paso de los huaicos, sin embargo, aclaró que los recuerdos continuarán vigentes.

“ Me embarga la nostalgia de recordar todo lo que ahí viví, momentos lindos y momentos duros . Hoy termina una historia, una de las más hermosas de mi vida y se lleva con ella parte de mi corazón. Gracias Lucho Cueva por darnos la oportunidad de haber disfrutado lo bello de tu tierra junto a mi madre y hermanos. Dios mediante espero se escriba una nueva historia”, puntualizó.

Christian Cueva anuncia que la casa donde vivió cuando era pequeño quedó destruida.

LOS LUJOS DE CHRISTIAN CUEVA Y SU ESPOSA

A pesar de que los costosos atuendos de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son objeto de atención constante, Christian Cueva ha logrado mantener un perfil más discreto en cuanto a su vestimenta se refiere, pese a que también usa ropa de marca junto a su esposa Pamela López.

No obstante, el equipo de Magaly Medina descubrió que el jugador de fútbol y su esposa gastan miles de euros y dólares solo en comprarse prendas de vestir. Christian Cueva es conocido por usar conjuntos deportivos compuestos por shorts y polos de la marca Fartech , los cuales en conjunto pueden superar los 1025 dólares, lo que equivale a más de 4000 soles en una sola prenda .

Además, se reveló que su marca favorita sería Dolce & Gabbana, ya que utiliza sus costosas zapatillas de 1145 dólares, así como otras prendas de la misma marca.

