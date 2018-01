¡Qué tal troleada! El actor Gregorio Pernia, mejor conocido como 'Titi' dio un espectáculo de lujo en escenario trujillano para recibir el 2018. El colombiano llegó al MCHK (ex Mochica) en la ciudad de la eterna primavera para animar el evento por el fin de año.

Durante su presentación, el público le pedía que llame a Christian Cueva al escenario. Aunque lo llamó por el micrófono, el 'Titi' no sabía de quién se trataba. La concurrencia tuvo que gritar que el futbolista pertenecía al seleccionado nacional para que el colombiano entienda la importancia del asunto.

Al final, Christian Cueva subió al escenario entre los aplausos del público. Por ese motivo, 'Titi' quiso que el futbolista participara en uno de los juegos que hacía con la audiencia. El colombiano le pidió al deportista presentar a dos mujeres.

Titi y Christian Cueva (Video: Carla Chévez)

Christian Cueva decidió utilizar un acento colombiano para realizar tal tarea. Cuando presentó a la segunda mujer, el colombiano bromeó con el futbolista por la belleza de la fémina. Rápidamente, el seleccionado nacional manifestó que él ya tenía una pareja,

Esta no fue razón suficiente para el Titi, quien decidió trolear a Christian Cueva con el estereotipo de los futbolistas. El colombiano bromeó con la fidelidad de los deportistas del balompié y hasta pidió que el público le gritara 'hipócrita'.

"Por mi madre, por favor el que no me apoye tiene hu...'Hipócrita' vamos a gritar: ¡Hipócrita! Venga para acá. Futbolista que se respeta y con el billete que gana... ¡Ay papá! De haber sabido me vengo de botas", dijo Titi entre las risas del público asistente.

