Christian Domínguez e Isabel Acevedo presentan su 'nido de amor' y sorprenden a sus seguidores [VIDEO]

¡No lo veas, Karla! Christian Domínguez e Isabel Acevedo presentaron su 'nidito de amor' al público y sorprendieron a más de uno. Entro todas las críticas y la polémica, la pareja no dudó en mostrar su amor.

Rodeada de peluches, Isabel Acevedo recibió a la periodista que grabó el 'nidito de amor' que tiene ahora, junto a Christian Domínguez. Ella aseguró sentirse feliz y en un buen momento de su relación.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo se mostraron más enamorados que nunca y contaron todo sobre el inicio de su relación. La bailarina aseguró que no merece ser llamada 'roba maridos' pues no considera que se metió en ninguna relación.

"No imaginé que yo iba a terminar con Christian por el mismo hecho de las relaciones que ha tenido. Por eso básicamente. No te voy a negar que tuve miedo de estar con él. Creo que cualquier mujer le daría miedo en ese sentido", expresó Isabel Acevedo en la entrevista.



Además, Isabel Acevedo confesó que al inicio de relación hubieron muchas mentiras, sobre todo de parte de Christian Domínguez. Eso la llevó a pensar en más de una ocasión en terminar la relación y preferir no haberlo conocido.

"De parte por la parte de Christian no empezó de una manera limpia. Porque de repente a mí me decía algunas cosas y a ella otras. No sabemos cómo es esa historia. Christian Domínguez no manejó las cosas bien en su momento. Y no solo lo de nosotros, sino también lo anterior" , dijo Isabel Acevedo.



