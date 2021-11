LE CONTESTA CON TODO. Pese a ser su ‘jefa’, Christian Domínguez no se quedó callado y le contestó con todo a Ethel Pozo, quien el pasado lunes le dijo a Isabel Acevedo que el inicio de su relación con el cantante en El Gran Show fue ‘un error’.

“Es televisión y ella tiene su manera de pensar como todos nosotros y tiene libertad de expresión. Considero que si son errores o no, eso debe quedar simplemente entre dos personas”, dijo el popular Wachimán.

Asimismo, aseguró cada una de las partes involucradas en la ruptura puede pensar diferentes. “Alguien puede decir sí me sirvió y el otro puede decir no me sirvió. Es algo muy personal para decirlo así porque a veces uno termina una relación y considera que no es un error, dice ‘bueno son etapas, no se dieron pero no fue un error porque de eso tú aprendes”, agregó Christian Domínguez.

VANIA Y CHABELITA SON AMIGAS

Antes de la final de Reinas del Show, Vania Bludau, expareja de Christian, aseguró que quería que gane Isabel Acevedo porque la considera una chica muy noble, buena y con energía muy bonita.

Por su parte, Chabelita indicó que conoció a Vania en el reality y que para ella es una chica ‘linda, espectacular, talentosa y una persona A1′-

Al ser consutado por la afinidad de sus ex, Christian Domínguez aseguró que no tienen por qué llevarse mal. “Son relaciones muy distantes, de años de distancia y no tendrían por qué no llevarse bien”, acotó.

