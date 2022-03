Christian Domínguez volvió a pronunciarse sobre su expareja Isabel Acevedo luego que la bailarina anunciara que tiene mucho por contar sobre el fin de su relación, esto luego que el cumbiambero revelara que le hizo decidir entre su hijo o ella.

El cantante aprovechó las pantallas para enviarle un contundente mensaje a la popular ‘Chabelita’. Según dijo, quien inició con toda la polémica fue la empresaria por dejar a entrever que se estaría mintiendo.

“¿Qué enciende la pradera? Justamente da un comentario de su papá que me da a entender que este tema era mentira y sabemos que hablar de mi niño es complicado, fue siempre el problema, debió terminar mucho antes y debería quedar ahí”, recalcó.

Christian Domínguez dejó en claro que entre él e Isabel no ha existido otro problema que no sea el hijo que tiene en común con Karla Tarazona.

“No hemos tenido otro problema, siempre fue el mismo si el tema es mentir por un tema económico, pero sí es un tema de salir a mentir, yo no pienso hablar más del tema, lo veo como amenaza, pero ojo que hay cosas que no se han sabido... Por eso yo digo ponle paños fríos porque hay cosas que ni siquiera lo veo con ella, sino con familiares cercanos a ella que no me interesa toca ”, precisó.

Sin embargo, fue Brunella Horna quien le dijo que su mensaje también suena amenaza y el cumbiambero lo confirmó. “Efectivamente, es preferible que si ya se dijo lo que dijo que se deje ahí, que continue, que estemos alejados, sin embargo, siempre ha venido aquí sin problema alguno”, agregó

Karla Tarazona evalúa demandas contra Christian e Isabel Acevedo

La conductora Karla Tarazona se pronunció en su programa ‘D’ Mañana’ sobre el pleito entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo y se mostró bastante molesta por las menciones que está teniendo su hijo en este conflicto. Incluso, no descartó tomar acciones legales contra ambos.

“Entre adultos nos podemos decir de todo, pero que se metan con un menor de edad y sobre todo en un pleito que es de dos, eso no se los voy a permitir, y si tengo que accionar o reaccionar de una forma lo voy a tener que hacer porque ya me cansé que durante todos estos días se esté tocando el nombre de mi hijo”, sentenció.