Christian Domínguez amenaza a salseros por hablar de Pamela Franco

Lo que se anunciaba ocurrió. El último viernes, integrantes de la orquesta 'Los Conquistadores de la Salsa' declararon para las cámaras de Magaly TV: La Firme sobre el ampay de Christian Domínguez y Pamela Franco, dos días después del fin de la relación del cantante con Isabel Acevedo.

En sus declaraciones, los cantantes dieron detalles de lo que ocurrió cuando el cumbiambero y su excompañera de conducción ingresaron al local. Según su versión, ambos estuvieron bien cariñosos y se dieron varios besitos.

Enterado de esta versión, el 'wachimán' se comunicó con el líder de la agrupación y, furioso por lo ocurrido, amenazó con descubrir las identidades de quienes hablaron para el programa de Magaly Medina.

"Yo no sé quién chu... son tus cantantes hue... Voy a averiguarme quiénes son para partirlos hue... A mí me llega al r... Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo hue... Tú sabes que yo no soy ningún hue... Y que tampoco soy tranquilo. Me llega al pin...", se escucha al integrante de Gran Orquesta Internacional.

Avance de Magaly TV: La Firme sobre Christian Domínguez (Fuente: ATV)

Durante el programa Válgame, el exconductor de 'Se Pone Bueno' confirmó esa conversación y contó que, efectivamente, estaba fuera de sus casillas. Además, reiteró que no se iba a disculpar porque era una conversación 'entre hombres'.

Cuando los panelistas le pidieron que confirmara o negar si ya tiene una relación con su excompañera de conducción, Domínguez se puso nervioso y dio una enredada explicación sobre sus salidas y amistad con la cantante de 31 años.