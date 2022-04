SE PRONUNCIÓ. Aunque es calificado como infiel por la farándula local, Christian Domínguez se pronunció por el reciente ampay de Aldo Miyashiro y el periodista deportivo Óscar del Portal. El cumbiambero dejó en claro que los niños son los que más sufren y que el daño a la familia es irreparable.

Luego que Janet Barboza y Brunella Horna criticaran duramente la infidelidad de un hombre, el co-conductor de ‘América Hoy’ también tomó la palabra para asegurar, desde su punto de vista y experiencia, que es un proceso doloroso tras un ampay.

“ Es triste, te sientes muy mal y justamente pensando en la familia. No es justificable , por más que tú estés mal con tu relación, eso no justifica que hagas estos actos, sobre todo cuando tienes familia”, inició diciendo.

En ese sentido, el cantante reveló que hasta el día de hoy rompe en llanto cuando le habla a su hija de los errores que ha cometido en el pasado con sus exparejas.

“ Yo cuando me equivoqué, me acuerdo que lo más doloroso fue mi hija, que tenía ya consciencia y las pagué . Y si hasta el día de hoy, si me siento a hablar con ella, yo me pongo a llorar porque eso va a ser difícil que lo saque de su cabecita, han pasado años, yo le pido perdón. Uno tiene que saber afrontar las consecuencias, te sientes mucho mejor y como dijo Mario Hart, aprender de los errores”, agregó.

Cantante también se indignó por ampay.

JANET BARBOZA TAMBIÉN LAMENTÓ AMPAY DE MIYASHIRO

En la última edición de ‘América Hoy’, Janet Barboza no fue ajena al escándalo en el que se encuentra Aldo Miyashiro por su ampay con una exreportera, pese a estar casado con la actriz Érika Villalobos. LA popular ‘rulitos’ tuvo duras palabras contra el conductor.

“El día de ayer se han visto unas imágenes que involucran a tres compañeros de este canal: Aldo Miyashiro Oscar del Portal y Fiorella Méndez, o parte de nuestro canal. Son imágenes fuertes y duras. Nosotros nos debemos a nuestro público televidente”, dijo Janet Barboza.

“Lo que se ha visto el día de ayer no va a ser la excepción, no vamos a dejar de tocarlo, vamos a medir a todos con la misma vara. Imágenes tristísimas, las que se vieron el día de ayer”, puntualizó.