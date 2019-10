¡OTRO AMPAY! Christian Domínguez es captado saliendo de discoteca nuevamente con ¿Pamela Franco? 

Un nuevo ampay de Christian Domínguez fue difundido por el programa 'Pasa la voz'. En las imágenes, se ve a una mujer ingresando a la camioneta del cumbiambero y, 20 minutos después, el músico se sube al vehículo con rumbo desconocido.

El video fue presentado este viernes en 'Mujeres al mando', que tuvo como invitado al ex de Isabel Acevedo. Tras ver las imágenes, el también empresario explicó que salía de una conocida discoteca con amigos y negó que la joven sea Pamela Franco.

"No es Pamela. Pamela es mucho mas grande y mucho más alta", aseguró Christian Domínguez. Asimismo, explicó que estaba con su coordinador y la pareja de este en el momento del ampay. Según su versión, la joven se adelantó y subió a su vehículo mientras ellos se quedaron comiendo y luego él abordó su camioneta y pasó por la puerta principal de la discoteca para recoger a su amigo.

" Yo salí en esa oportunidad con un trabajador mio, ella es la saliente de él. Lo que no se ve es que ella abre atrás (sube atrás). Luego cuando me aborda la cámara yo estoy comiendo, yo me compre un pancito y me vengo comiendo. Ella se mandó primero porque nos quedamos comiendo. (Subo) y de ahí me doy la vuelta, paso por la puerta principal (de la discoteca), recojo a mi coordinador que se sienta delante y nos hemos retirado", explicó.

Belén Estévez no se mostró muy convencida con la explicación de Christian Domínguez y le preguntó si la joven no se fue primero como parte de una estrategia para que no los vieran juntos.

"Salíamos de Barranco Bar todos. Dijimos vamos a comer, ella no quiso comer y se fue primero al carro. Eso (comer) se demora como media hora porque hay gente comiendo, venden arroz con pollo, malpensada", contestó el músico.