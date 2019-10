Christian Domínguez tras ampay con Pamela Franco: "No es evidente, están jugando con las cámaras" | VIDEO

Tras el ampay entre Christian Domínguez y Pamela Franco, un reportero del programa de Magaly Medina abordó al cantante para consultarle por las imágenes que habrían desencadenado la ruptura con Isabel Acevedo, Chabelita.

Christian Domínguez estaba en su auto le preguntaron por las imágenes con Pamela Franco. Aunque en un primer momento no quiso declarar, luego sostuvo que "lo más triste, es que no es evidente, eso me fastidia".

Para Christian Domínguez, las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina no son evidentes. "Me molesta, me fastidia que se juegue con las cámaras".

Christian Domínguez también fue consultado si en alguna momento oficializará a Pamela Franco porque está soltero: "No estoy en busca de una relación. Dejen de especular. Hieres personas, hieres momentos".

Ampay Christian Domínguez y Pamela Franco

Christian Domínguez se refirió al mensaje de Isabel Acevedo, Chabelita, quien escribió 'Me liberé' en su cuenta de Instagram tras culminar la relación con el cantante.

"Ya hemos conversado. Está todo claro. Cada uno es libre de poner lo que quiere. No puede ser por mí, tal vez hay varios conceptos. Todo está bien. Es un momento difícil, pero sí se puede salir adelante otra vez", agregó Christian Domínguez.

Finalmente, Christian Domínguez negó que la culpable de su ruptura con Isabel Acevedo, Chabelita, sea Pamela Franco: "Dejen de hablar tonterías", concluyó.