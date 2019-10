Reinaldo Dos Santos dice que ampay de Christian fue sembrado ¿Indirecta para Magaly, Pamela Franco y Karla Tarazona?

¿Lo defienden en 'En Boca de Todos'? Reinaldo Dos Santos se presentó hoy en el programa de América Televisión, donde algunos de sus conductores defendieron el amor que Christian Domínguez, supuestamente, aún siente por Isabel Acevedo, pero que la bailarina no está dispuesta a perdonar al cumbiambero "por presión mediática, de su familia y de los medios de comunicación". El vidente expresó que la expareja "se ama de verdad" y que el ampay que presentó Magaly Medina del cantante con Pamela Franco "fue sembrado" , dejando entrever que pudo haber sido planeado por su compañera de 'Se pone bueno' y Karla Tarazona.



Reinaldo Dos Santos indicó que tanto Isabel Acevedo como Christian Domínguez no van a regresar, pero a futuro los ve que se vuelven a reencontrar para conversar de lo que pasó y de "los errores que se cometieron". "Yo considero que se van a dar una oportunidad a futuro. Ahora no"

Resaltó que los dos se aman de verdad y que "cuando hay amor de verdad es difícil que un hombre pise afuera, para mí fue una trampa lo que le hicieron a Christian Domínguez... No hubo beso, no pasó nada en ese ampay. Él fue sembrado".



Esto sorprendió a Ricardo Rondón, quien preguntó al vidente si pudo ser Karla Tarazona o Pamela Franco, a lo que Reinaldo prefirió no mencionar "porque me puede traer problemas después".

Reinaldo Dos Santos habla de ampay de Christian Domínguez. (Video: América Tv)

Al ser consultado sobre si hubo infidelidad o no de parte de Christian Domínguez, el brasileño solo atinó a sonreír y prefirió no responder la pregunta. "No quiero echar más leña al fuego".



"Van a salir más supuestas pruebas, pero no esta semana, sino la otra semana de este tipo, pero te estoy diciendo que esto es una trampa, fue sembrado".



Sin embargo, indicó que "Christian está equivocado por la forma que está llevando el problema. Él está en la fase de la negación y eso está mal, eso no lo va a ayudar. Lo que tiene que hacer él es ir allá, arrodillarse, humillarse y pedirle perdón".

PAMELA FRANCO ES UN MAL RECUERDO



Posteriormente, Reinaldo Dos Santos dijo que Pamela Franco no será nunca pareja de Christian Domínguez. "Eso no va a pasar. Eso va a quedar como un mal recuerdo en la vida de él"



Además, que en este momento el cantante de 'La Gran Orquesta Internacional' sospecha de todo el mundo por el ampay supuestamente sembrado.