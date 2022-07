LO TIENE CLARO. Ante el temor del público que Christian Domínguez termine otra relación amorosa en el plazo de tres años, el cumbiambero salió al frente para descartar esa hipótesis y reafirmar sus sentimientos por Pamela Franco, la madre de su última hija.

En declaraciones a América Espectáculos, el co-conductor de ‘América Hoy’ aseguró que la misma Pamela Franco ya toma como broma una posible ruptura entre ambos, como parte de la ‘maldición de los 3 años juntos’.

“ Siempre preocupados, imagínate. Ya lo tomamos a la broma, Pamela se ríe, vamos a hacer una fiesta, un paseo por las calles como un corso . Nos reímos un poco del tema, estamos en lo nuestro, estamos mejor que nunca en tema familiar, de nuestras perspectivas que tenemos, nuestros sueños, pensamos igual familiarmente”, dijo entre risas.

En esa línea, Christian Domínguez manifestó que mantiene una estable relación con Pamela Franco debido a los mismos objetivos que tienen como pareja.

“Mi familia es lo más importante, no te voy a decir que recién ahorita pienso que he sentado cabeza , he intentado estar en línea recta hace muchos años, pero bueno, son circunstancias que no se termina de cuajar o creen que la felicidad es de una manera y se sigue aprendiendo en la vida”, puntualizó.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SE HARÁ LA VASECTOMÍA

Asimismo, el cumbiambero Christian Domínguez anunció que se realizará el procedimiento de vasectomía con el fin de no seguir aumentando la familia con Pamela Franco. Sin embargo, precisó que lo haría de no tener un segundo hijo.

“ Algún día lo conversamos con Pamela y fuera que se pueda ligar o no, yo lo haría, viceversa, no es un tema que me asuste , si fuera necesario yo lo hago, si se le complica a ella, lo hago yo. Yo creo qeu tiene que ser ya, si es el primer bebé con Pamela, tiene que ser ya, porque queremos vivir nuestra vejez tranquilos”, señaló.