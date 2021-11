SIN PIEDAD. JB en ATV recordó la vez que Christian Domínguez fue invitado especial en ‘El Wasap de JB’ . El cumbiambero fue troleado por los personajes del show, quienes lo vacilaron con su ‘olluquito’.

La escena del programa cómico muestra a Christian Domínguez al interior de un baño, cuando aparece la popular Dayanita en pantallas. En medio de las risas, el cantante le dice que se ha equivocado de servicios y ella se burla.

“Señorita, discúlpeme, se ha equivocado de baño, el de mujeres está en otro lado”, le señala, pero Dayanita, fiel a su estilo, le responde: “Ay, discúlpeme, qué gracioso”, en referencia a su miembro viril. Esto provocó las risas detrás de cámaras.

Por su parte, el cómico Danny Rosales hizo lo suyo y apareció en escena para vacilar a Domínguez con su ‘olluquito’.

Christian Domínguez aparece en ‘El Wasap de JB’ y lo trolean: “Era verdad lo del olluquito, decepcionada”. Video: ATV

“¿Tú no eres Christian Domínguez? Mucho gusto, en persona se te ve distinto, está bueno tu brazo, te quedó linda tu nariz. No te vayas a ofender, ahorita he descubierto dos cosas que eres bien guapo y que era verdad lo del olluquito, decepcionada”, provocando otra vez la risa del cumbiambero, quien aseguró que ya se está preocupando por lo que dicen.