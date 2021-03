Christian Domínguez apenado con Ángelo Fukuy: “Me da tristeza lo que escucho”

SIGUE IMPACTADO. Christian Domínguez volvió a referirse a las declaraciones de Ángelo Fukuy, quien indicó que por los escándalos del ‘Wachimán’ terminó decidiendo su salida de La Gran Orquesta Internacional.

Ángelo Fukuy aseguró que se trataba de comunicar la empresa de Christian Domínguez, la ‘Gran Orquesta’, pero nunca le contestaron. Dice que le desea lo mejor al cumbiambero por su nueva hijita pero que su contrato prácticamente ‘terminó’ porque lo dejaban en visto.

Al respecto, Christian Domínguez indicó que se sentía muy apenado por las declaraciones de Ángelo Fukuy, a quien aún considera su amigo a pesar de los últimos enfrentamientos.

TROME | Christian Domínguez apenado con Ángelo Fukuy

“Sorprendido, me sorprende. Me da tristeza lo que escucho (...) Ángelo se fue mucho antes de octubre y Jonathan se fue a fin de año. Seguimos trabajando, hablé con los dos y me dijeron ‘gracias’”, dijo Christian Domínguez en América hoy.

Finalmente, Christian Domínguez consideró que hay ‘alguien’ detrás de Fukuy, manejándolo para que declare contra él. “No están siendo ellos”, puntualizó.

