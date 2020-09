LO APROBÓ. Christian Domínguez estuvo este jueves en ‘En Exclusiva’ y se refirió a su impresión sobre el nuevo novio de Karla Tarazona, Rafael Fernández. El cumbiambero aseguró que confía en que la madre de sus hijos haya escogido un buen hombre para presentarle a sus retoños.

Durante el programa, Laura Borlini le mostró unas declaraciones del empresario, quien aseguró que el cariño que le pueda dar a los hijos de la expareja es ‘extra’, porque es consciente quiénes son sus padres.

“Siempre le he dicho a Karla que sus papás son sus papás, siempre van a ser sus papás, nunca van a dejear de serlo, y el cariño o el amor que yo les pueda dar es extra. Si el papá está o no está no importa porque yo siempre voy a estar ahí atrás, como caballito de batalla”, aseguró Fernández.

Christian Domínguez se mostró complacido con las declaraciones del nuevo novio de Karla Tarazona y aseguró que si ella está contenta y feliz con él, además de haberlo hecho ingresar a la vida de sus hijos, debe ser una buena persona.

“Sé que es un empresario, chamba, que sigue creciendo y esas personas se valoran”, aseguró el ‘Wachimán’, quien también contó que en una oportunidad lo conoció, cuando fue a dejarle cosas a la madre de sus hijos.

Finalmente, aseguró que su relación con Karla Tarazona va muy bien puesto que ambos son responsables de sus pequeños. “Mientras que sean tu prioridad en el sentido de responsabilidad, porque a veces el trabajo no permite estar con ellos todo el tiempo, entonces eso genera una tranquilidad”, indicó.

