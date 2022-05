Vania Budau continúa en el ojo público tras dejar entrever que habría sufrido violencia por parte de Mario Irivarren. Sus comentarios han causado revuelo en la farándula y una de las personas en opinar al respecto fue su expareja Christian Domínguez.

En una edición más de ‘América Hoy’ y al referirse al tema de Vania y Mario, el cumbiambero se mostró en desacuerdo con las recientes declaraciones de la modelo y pidió que se aclare en caso de haber existido algún tipo de violencia.

“Nos estamos olvidando que son personas mayores, que te pueden abrumar para que tú sueltes cualquier cosa, porque ella está pasando por un mal momento. Cuando alguien es mayor no puede lanzar algo subliminal porque hay una consecuencia de eso , te pueden meter el micrófono, pero tienes que ser muy responsable de lo que digas ”, dijo fuertemente.

Christian Domínguez se refirió a la presión que pudo tener Vania Bludau al tener las cámaras de ‘Amor y Fuego’ preguntándole por el fin de su relación, sin embargo, destacó la importancia de no dejar entrever temas que quizás no son.

En esa línea, y en opinión conjunta con la psicóloga del magazine matutino, el cantante remarcó la importancia de denunciar una agresión. “ Si hay violencia, hay que ir al fondo, creo yo, obvio que sí ”, agregó.

¿QUÉ DIJO VANIA BLUDAU SOBRE MARIO?

Vania Bludau aseguró al programa ‘Amor y Fuego’ que le molesta que su expareja haya declarado sobre su relación, cuando ella se ha negado a aparecer en ningún medio de comunicación.

“Me han querido pagar, yo no he tenido la necesidad de buscar pantallas, como lo hizo la otra parte y eso sí me fastidia. No puedes hablar por dos personas diciendo ‘sí, quedamos bien, terminamos los dos y fue de mutuo acuerdo’, ¡mentira!” , dijo para el programa de Rodrigo González.

En ese momento, el reportero le preguntó si en algún momento había sufrido maltrato físico a manos de Mario Irivarren, a lo que ella reaccionó desencajada. “Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco”, aseguró.