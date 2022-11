NO SE LA HACEN. Christian Domínguez fue consultado por el panel de conductoras de ‘América Hoy’ si se atrevería a perdonar una infidelidad, sin embargo, el cumbiambero sorprendió con su respuesta, pese a que él ha estado envuelto en polémicas de un supuesto engaño a la mayoría de sus exparejas.

“La diferencia de los hombres y mujeres es que nosotros por ego no salimos a decir ‘oye, me han engañado’. La mujer sí sale a gritarlo, pero el hombre no. Actualmente, no perdonaría una infidelidad ”, dijo enfáticamente desatando las risas de todos en el set.

La psicóloga Lizbeth Cueva le reiteró a Domínguez que sí es importante que perdone para que esté en paz, sin embargo, el cantante discrepó.

“Sí he perdonado, cuando me ha pasado he perdonado. Yo no sé si llegaría a perdonar del todo, creo que mentirías. En la práctica eso nunca lo va a olvidar ”, puntualizó.

Christian Domínguez discute con especialista por tema de infidelidad