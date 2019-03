¿Christian Domínguez asistirá a la fiesta de cumpleaños que organiza Karla Tarazona para su hijo?

El cantante Christian Domínguez precisó que nunca pasará un día festivo al lado de Karla Tarazona y su hijo Valentino, quien cumple tres añitos el próximo martes, porque no puede juntarse con ella.

“Somos padres de una criatura y nunca vamos a pasar algo juntos, porque ella tiene sus días con el bebé y yo los míos”, afirmó el cumbiambero durante la premiación de la Comunidad Empresarial de Tratados Comerciales.

Karla dijo que le hará una gran fiesta a tu hijo.



No somos ni la primera ni la última pareja que se separó y tiene un hijo en común. Deben entender que por respeto a la familia, no vamos a juntarnos en una reunión como si no pasara nada.

Hay muchos padres separados que se juntan en fechas especiales.



​ Esa es mi posición.

¿Valentino ya conoció a tu pareja, ‘Chabelita’?



​ Podría ser que sí, como no, pero eso es un tema personal. Acá, lo único que deben saber es que tanto ella (Karla) como yo siempre estaremos pendientes de nuestro hijo.

¿Te gustaría que ‘baje la marea’ y tener un trato cordial con Karla?



​ No creo que suceda, pero lo que aspiro es que mi hijo esté tranquilo, y eso no depende de una persona. Si la otra persona habla, esto nunca va a terminar. El día que cada uno viva su vida, todo será diferente, mientras tanto, imposible.

Karla contó que te demandaría por daños y perjuicios.



​ Estoy tranquilo y lo que se resuelva al final, a eso es a lo que voy a decir: ‘Ok, se acabó’.

(D. Bautista)