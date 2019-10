Belén Estévez se mostró indignada con Christian Domínguez y no dudó en meterle tremendo cuadre en 'Mujeres al Mando' tras escuchar su justificación sobre el ampay que tuvo con Pamela Franco.



La argentina lo tildó de irresponsable y de no cuidar a Isabel Acevedo, pues sabía que el encontrarse de madrugada con una mujer que no es Chabelita iba a repercutir en un escándalo como el que se inició el pasado miércoles.

Christian Domínguez fue abordado por Jazmín Pinedo y Karen Schwarz para que expliqué qué es lo que realmente está pasando con Pamela Franco, pero el cantante volvió a repetir que solo son amigos y que no pasaba nada entre ambos.

Incluso, indicó que nunca le dio un beso en la boca a la bailarina. Sin embargo, Jazmín Pinedo le refutó que entre ambos había demasiada confianza a pesar de solo tener tres meses trabajando.

El integrante de 'La Gran Orquesta Internacional' justificó esa actitud diciendo que esas confianzas siempre las tiene con las chicas que conoce.

Esta respuesta indignó a Belén Estévez e inmediatamente lo cuadró en vivo. "A mí me parece que quien faltó el respeto y no cuidó a Chabelita eres tú, no la cuidaste de todo esto", le indicó.

La bailarina argentina dijo ser muy amiga de Isabel Acevedo y que esta situación le parecía muy mal, sobre todo la actitud de Christian Domínguez, quien tras terminar su relación, ya se mostraba del brazo con Pamela Franco.