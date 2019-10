Boliviana Jeannine Gonzáles se burla de Christian Domínguez y asegura que nunca cambiará

¡Ya se lo esperaba! La presentadora boliviana Jeannine Gonzáles, quien tuvo un affaire con Christian Domínguez hace algún tiempo, aseguró que el cantante jamás ‘cambiará’.



“Era de suponerse que pasaría (que ya no esté con ‘Chabelita’ por una supuesta infidelidad), me enteré de todo por redes sociales”, dijo.



Parece que no puede aguantar la inquietud, porque cada tres años cambia de pareja...

Pues sí, eso es un clásico.



Pero niega que haya besado a Pamela Franco como pasó contigo.

Eso también es un clásico, que niegue, pero están las imágenes. Él nunca va a cambiar.



¿Qué consejo le darías a las jóvenes que pueden enamorarse de él?

Un consejo no basta, hay que seguir un manual (que publicará en su Instagram @jeannine_gonzales) porque él no es un misógino, es un ‘hombre’ que respeta a las mujeres, ja, ja, ja.

Por su parte, Lizeth Bendecida, la modelo colombiana que contó que tuvo un ‘choque y fuga’ con Domínguez en el 2016, a la semana de que el cantante se uniera a Karla Tarazona por un ‘contrato de esponsales’, afirmó que el líder de ‘La Gran Orquesta’ ‘nunca cambiará y solo dura un lapso de tres años con las mujeres’.



“Como dicen en Colombia... perro huevero no pierde el vicio. Más tonta la mujer que se meta con él pensando que es un hombre fiel”, comentó Bendecida.