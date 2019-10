Christian Domínguez usó carro de Isabel Acevedo para buscar a Pamela Franco en discoteca el día del ampay ¡NO TE PASES!

Christian Domínguez trató de justificarse tras el ampay donde se le ve besándose con Pamela Franco e ingresar a la misma discoteca donde los futbolistas de la selección peruana realizaron una fiesta con conocidos invitados de la farándula.



Fue precisamente a las 3 de la mañana que se ve a Christian Domínguez llega a la discoteca y se encuentra en la puerta con Pamela Franco, con quien se pone a conversar hasta que le da un beso y luego ingresan a la fiesta de los futboleros.



Sin embargo, Magaly Medina, tras escuchar las declaraciones del cantante de cumbia, no dudó en ponerlo en evidencia, ya que reveló que Christian Domínguez acudió a la fiesta con Pamela Franco a bordo de la camioneta de Isabel Acevedo.



La 'Urraca' mostró las imágenes del vehículo y no podía creer que el cumbiambero siga negando lo evidente.

Camioneta que Christian Domínguez usó para encontrarse con Pamela Franco era de Isabel Acevedo.

'CHACALES' LO INVESTIGARON



¡Magaly Medina le mandó un dardo a Christian Domínguez! Antes de emitir el ampay entre el cantante y Pamela Franco , la conductora inició su programa cantando 'Amigos no, por favor'.



La 'Urraca' sostuvo que si bien Christian Domínguez oficializó que había terminado con Isabel Acevedo , Chabelita, también reveló que los "rumores" que el cantante había "sacado los pies del plato" lo sabían hace tiempo.



"Él dice que no, dice que terminaron, ¿cuándo? ¿ayer? Los rumores que estabas sacando los pies del plato, ¿crees que es de ahora? ¡Nooooo! A mí no me vas a contar cuentos", concluyó Magaly Medina.