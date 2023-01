¡PURO CANJE! Christian Domínguez se mostró abierto a la posibilidad que su boda con Pamela Franco sea transmitida por América Hoy, magazine de canal 4.

Según dijo el cumbiambero, al ser un matrimonio televisado no gastará mucho, ya que igual las criticas vendrán.

“Entonces no voy a gastar ni un centavo, hemos dicho si nos van a criticar, pagando o no pagando, mejor no pagamos, ni que fuera bobo, mañana sale el papel, de ahí nos casamos, encantadísimo transmitirlo”, explicó.

¿Qué opina Pamela Franco sobre transmitir su boda con Christian Domínguez?

Al escuchar a su pareja, Pamela Franco se mostró de acuerdo con esta alternativa de ahorro; sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe ningún anillo de compromiso.

“Este, voy a aclarar (agarrando un anillo de su mano), lo compré yo con mi trabajo. Este me cambió de regalo por los 3 años bien chambeador, él creía que me iba a ilusionar y el otro es un regalito”, indicó.

Christian Domínguez y Pamela Franco hablaron de sus planes de matrimonio

