Christian Domínguez realizó picantes confesiones acerca de su vida en el programa de Christopher Gianotti, el cual se emite por su canal de YouTube, que sorprendieron al actor y sus suscriptores.

Gianotti le consultó a Domínguez si alguna vez recibió alguna propuesta indecente por algo a cambio. El cantante de cumbia confesó que le propusieron tener relaciones sexuales a cambio de dinero.

“Creo que dos veces. Nunca me dijeron el monto, pero me lo han propuesto. Tú tienes una agenda complicada, entiendo que ‘comprar tu tiempo’. Pero te voy a pagar tanto por tu tiempo, no, Esto que me digan que te doy tanto (dinero), ni hombre ni mujer” , indicó Domínguez.

Christian Domínguez revela que le ofrecieron dinero a cambio de tener sexo. VIDEO: YouTube

Magaly raja de Christian Domínguez tras desafinar frente a Sergio George

Magaly Medina criticó a Christian Domínguez, quien cantó de manera desafinada en la reciente edición de “América Hoy” y adelante del productor Sergio George.

La presentadora de ATV indicó que el cantante de cumbia desafinó y que hizo un “papelón”: “Todavía se atreve a cantar una de José José. Por favor, miren la cara de depresión de Sergio George”.

Además, Medina también tuvo duras palabras para el productor musical, quien no pudo juzgar de manera adecuada a Domínguez.

“Encima no sabe criticar. Yo le hubiera dicho: ‘Estás cantando, gritando o cacareando’, pero él (por Sergio George) fue sutil. Hay que decir las cosas de manera descarada y fría, así entiende la gente”, sentenció.

