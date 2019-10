Christian Domínguez confirma el fin de su relación con Isabel Acevedo tras tres años de relación

Lo confirmó. El cantante Christian Domínguez anunció el fin de su relación con Isabel Acevedo. El conductor de 'Se pone bueno' estuvo en el programa 'Válgame' para hablar aclarar su situación sentimental.

"Si bien nunca me ha gustado hablar de mi vida privada, sí, tengo que decir que sí. No quería decirlo porque parte de la familia de ella no lo sabía", explicó Christian Domínguez. El cantante confirmó que Isabel Acevedo fue quien tomó la decisión hace unos días.

Christian Domínguez negó tajantemente de que se trate de una tercera persona y que se trató de una decisión 'madura'. Además, el cantante indicó que jamás aparecerá alguna imagen o chat de él con otra persona.

Recordemos que la relación de Christian Domínguez e Isabel Acevedo inició en medio de la polémica. Los dos se conocieron en el programa El Artista del Año, en donde participaba el cumbiambero y su entonces esposa, Karla Tarazona.

Ambos tenían asignados a diferentes bailarines y ahí Christian Domínguez conoció a Isabel Acevedo, quien tenía una relación con otro bailarín del programa. La cercanía entre ambos llevó a muchos a especular sobre un posible romance.

Karla Tarazona acusó a Christian Domínguez de haberle sido infiel con Isabel Acevedo y hasta mencionó que encontró la ropa interior de la bailarina en la maleta del gimnasio de su entonces pareja.

Estos dimes y diretes terminaron en juicios por difamación, pero Isabel Acevedo no corrió con buena suerte y sus procesos contra Karla Tarazona terminaron archivados. Del mismo modo, Christian Domínguez realizó lo mismo.