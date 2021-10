Christian Domínguez sobre conflicto con Nilver Huárac: “No me siento responsable de eso porque fue una decisión de ella”

Este sábado en una nueva edición del “Reventonazo de la Chola” tuvieron como invitados a Christian Domínguez y su pareja Pamela Franco, quienes no pudieron evitar ser interrogados por la “Chola Chabuca” sobre el problema con Nilver Huárac.

Domínguez fue enfático y dejó en claro que no se siente responsable por lo que le pasa a su pareja Pamela Franco y el lío que tiene con el productor Nilver Huarac. “Responsabilidad del momento dices tú. La verdad que no. No me siento responsable de eso porque fue una decisión de ella. En un principio pensamos que en un año volvía a trabajar porque era decisión de ella. De pronto me cambio los planes y me dijo amor quiero cumplir esta meta contigo rápido y no quiero esperar un año y quiero trabajar, pero en ese momento, ella ni siquiera sabía que íbamos a hacer. Lo que siempre le digo a ella que trabajar con fuerza es muy difícil”, afirmó Domínguez.

“Yo soy fuerte y nací para esto. Tengo mucha pasta para esto, pero mi señora no. Entonces, siempre mi familia es el talón de Aquiles. Cuando ella llora me da lástima porque no es justo que esté sufriendo”, sentenció el cumbiambero.

