Así contestó Christian Domínguez cuando le preguntaron si cree que ampay fue sembrado por Pamela Franco

Christian Domínguez estuvo este viernes en Mujeres al Mando para continuar aclarando su ruptura con Isabel Acevedo y el comentado ampay con Pamela Franco, con quien fue captado a la salida de un conocido karaoke capitalino.

En medio de la entrevista, Aida Martínez se atrevió a preguntarle al cumbiambero si no creía que su coconductora en 'Se pone bueno' le había sembrado el ampay. La modelo consideró que sus movimientos son 'muy obvios'.

"¿No consideras que Pamela te haya podido sembrar? Porque yo como farandulera de años (creo que) es raro que una chica se ponga en la puerta a hablar por teléfono, a esperarte, a salir del local, a darle la vuelta a tu carro, a regresar a verte de nuevo. Es como que demasiado obvio todos sus movimientos", dijo Aída Martínez.



"Me parece rarísimo el comportamiento de ella. Si a mí me preguntas, me parece que te han podido sembrar amigo ¿Tú consideras que ella es capaz de hacer ese tipo de cosas?", le preguntó a Christian Domínguez.

"Considero que no. Nadie me va obligar a hacer algo que no quiero" , respondió el cumbiambero quien no dudó en poner las manos al fuego por su compañera de trabajo Pamela Franco.

"Hasta el momento yo no podría decir algo así porque no tengo ninguna sospecha, ni mal comportamiento, ni un mal trato con ella que yo deduzca esto. Es imposible. Yo creo que no, y si fui sembrado yo no creo que fue por ella, fue por otras personas" , agregó.