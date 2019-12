‘Cuando te toca, te toca’, dijo Christian Domínguez al confirmar que ya convive con Pamela Franco, con quien tendría menos de dos meses de relación.

“Así pasan las cosas. No todas las relaciones son iguales, hay quienes tienen 10 años y no logras casarte, pero conoces a alguien y en medio año te casas. Estaba acostumbrado a vivir solo, casi tres años y de pronto la costumbre se fue, eso es lo mágico, cuando el amor te toca, te toca”, dijo el cumbiambero y añadió que está acostumbrado a que Karla Tarazona le reclame por no ver a su hijo cada fin de año.

“No me incomoda lo que dice Karla. Cree que soy un robot”, afirmó Christian, quien agregó que Karla es una ‘Pamelalover’ y es la más feliz con su relación con la cantante de ‘Alma Bella’.

Recordemos que hace unos días, cuando se especulaba un posible embarazo de Pamela Franco, la bailarina dejó en claro todos estos rumores.

“Si me gustaría (tener un hijo), pero es algo que se tiene que hablar dos personas. ( Christian Domínguez y yo) Estamos esperando”, expresó. (M. Casas)