El diseñador Alex Segura reveló que el cumbiambero Christian Domínguez lo llamó por teléfono para recriminarlo porque le entregó un modelo que le envió Pamela Franco a la salsera María Grazia Polanco. “Me ha escrito a decirme de todo un poco”, manifestó.

Resulta que Pamela Franco le envió un modelo a Segura para que le prepare el vestuario para el lanzamiento de su videoclip; sin embargo no llegaron finalmente a ningún acuerdo y el diseñador le dio el traje a Polanco.

“(Pamela) me dice No Alex, eso no es. no los quiero. Me llama Christian para decirme ‘Pamela está mortificada porque solo confía en ti, en tu trabajo’”, manifestó.

Agregó que finalmente Pamela decidió mandar a hacer el vestido con otra persona. Pese a ello reveló que Christian Domínguez la llamó para reclamarle por lo sucedido.

Christian Domínguez cuadra a diseñador (Amor y Fuego)

“Me ha escrito (Christian) para decirme de todo un poco. Porque hasta la clase de persona que soy, porque ahora ‘se da cuenta como soy’”, reveló el diseñador.

Hace unos días, Christian Domínguez estuvo con Christopher Gianotti en su programa de YouTube ‘Preguntas que arden’ y habló de su relación con Pamela Franco, madre de su última hija, y con quien está a punto de romper su polémica maldición de ‘los tres años’.

Sin embargo, aseguró que no se atrevería a decir que es ‘el amor de su vida’. “Mi padre un día me dijo ‘si es el amor de tu vida te vas a dar cuenta cuando tengas 70 años y ella esté a tu lado’, así que no sé si pueda decir eso porque sería muy idealista”, dijo Christian Domínguez.

