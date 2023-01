Christian Domínguez sorprendió luego que diera a conocer que por el momento no tiene planes para comprometerse en matrimonio con Pamela Franco, madre de su última hija, pese a que ya logró divorciarse de Tania Ríos, con quien estuvo casada durante dos décadas.

El líder de la “Gran Orquesta Internacional” manifestó que por el momento su prioridad es comprar una casa grande.

“Nuestra prioridad es comprarnos una casa grande, pues vivimos en un apartamento. La idea es tener un espacio más amplio. Cuando todo esté encaminado, veremos lo del matri, quizás a fin de año o inicios del próximo, no hay fecha”, dijo en una reciente entrevista al diario El Popular,.

Además, dejó en claro que no se divorcio para casarse inmediatamente. “Eso sí, no me divorcio para casarme ya”, añadió.

Por otro lado, el cantante de cumbia expresó su solidaridad a Ethel Pozo, quien no la pasa bien luego que sufriera un robo en su casa el último fin de semana. “ Ahí existe mucha seguridad, por eso no me parece una casualidad, todo lo contrario. Hay algo raro que las autoridades deben investigar y dar con los responsables sea quien sea ”, expresó.

Finalmente, Christian Domínguez no pudo dejar de expresar su alegría por el retorno de “América Hoy” a la pantalla chica. “Feliz y agradecido de haber renovado contrato con GV, a seguir dando lo mejor de mí para el programa y sobre todo el público”, concluyó.

Christian Domínguez feliz si América Hoy transmite su ‘matri’ con Pamela

Christian Domínguez firmó como conductor de América Hoy y fue consultado directamente sobre si su boda con Pamela Franco sería transmitida por el espacio. El cantante se mostró feliz si se da la oportunidad de televisar su matrimonio, ya que quiere que todo sea canje.

“(¿Y es verdad que veremos tu boda en el programa?) Si es así, excelente, por mí, perfecto (...) Como dice Pamela, “lo paguemos o no lo paguemos, igual van a rajar, así que mejor no lo paguemos”, espero que mi boda sea cien por ciento canje (risas)” , expresó.