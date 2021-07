Erick Elera sorprendió a los fanáticos de Reinas del Show tras publicar una historia en Instagram donde arremetía contra el programa de Gisela Valcárcel por tratar mal a su esposa, la concursante Allison Pastor.

Christian Domínguez aprovechó unos minutos de América Hoy para sacar cara por su amigo, luego de recibir una ola de críticas por calificar al bailarín de su pareja como un ‘novel’.

“Erick Elera está furioso y para que él se moleste de verdad, porque tiene un carácter muy bueno, debe estar realmente molesto, lo conozco años y no lo conozco molesto”, dijo el popular Wachimán.

Asimismo, aseguró que su amigo le contó que su molestia no tiene que ver con el puntaje que obtuvo su esposa ni con su bailarín. “Cuando dijo ‘nobel’ no quiso humillarlo... es profesional, sabe muchos estilos, pero en cargadas para shows televisivos, recién está aprendiendo y es por eso que decía que le faltaba mucho en comparación a los demás que ya tienen más experiencia en cargar”, dijo el cantante.

BELÉN SE MOLESTÓ

Belén Estévez lo interrumpió y aseguró estar ‘cansada’ de que se ‘ningunee’ a los bailarines que acompañan a las estrellas. “Son chicos que vienen esforzándose de mucho tiempo y de abajo, se la fajan todo el día”, dijo la argentina.

Melissa Paredes le aclaró que Erick Elera no ninguneó al bailarín de su esposa en ningún momento. “Puso que era un buen bailarín, empeñoso”, dijo al mismo tiempo que invitó al actor a América Hoy para que de su descargo. “Es mejor que defender a tu esposa hablando en las redes sociales”, le aconsejó.

Christian Domínguez retomó el tema y aseguró que la molestia del actor venía por un tema interno de producción. “No han tratado bien a su esposa, no puedo decirlo yo, tiene que decirlo él, pero no tiene nada que ver con el jurado, ni con los participantes. Lo que a él le molesta es que a ella no la traten bien y que pidió el cambio de elemento, pidió sogas, y no se lo aceptaron”, agregó.