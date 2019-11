En las últimas horas se especuló sobre una supuesta carta notarial que le habría enviado Isabel Acevedo a Christian Domínguez para quedarse con las camionetas que él compró y puso a nombre de la bailarina a manera de indemnización tras terminar por una presunta infidelidad con Pamela Franco. Pero para mala suerte de la ex del cantante, la acción legal no habría prosperado por ser muy ambigua.

En entrevista con el programa Válgame, el cumbiambero confirmó que esta información era cierta y aclaró que solo se trata de una camioneta y no de varias, como lo dijo Magaly Medina en su programa. “Es una camioneta, la otra es de ella. La tercera es una que se vendió y los dueños ya tendrán que arreglar los papeles de propiedad”.

El siguiente paso para la devolución de las camionetas es que él haga una solicitud notarial, a través de sus abogados, a Chabelita. De esa manera, se asegurará un proceso rápido y sin problemas: “Lo que continúa es que yo, de manera notarial, pida que se haga la transacción lo más rápido posible porque no hay de otra"

Aunque en varias oportunidades el artista ha dicho que tiene fe en que la exparticipante de El Artista del Año haga lo correcto, sí se mostró firme al decir que tomará acciones legales en caso que ella no quiera hacer la devolución como corresponde. “Todo el mundo me pregunta de lo mismo, pero eso (no devolver las camionetas) no se puede dar. Se tiene que hacer lo correcto, y si no, se hace por otra vía. Pero tiene que llegar al mismo puerto. Eso es lo que se debe pasar”.

Christian Domínguez en Válgame

ISABEL ACEVEDO EN PUNTA CANA

Mientras Christian Domínguez se lució en TV con Pamela Franco por primera vez desde que confirmaron ser salientes exclusivos, Isabel Acevedo disfruta de unos días alejada de la TV. La joven viajó a Punta Cana en compañía de su mejor amiga con los pasajes que el ‘wachimán’ le regaló por su cumpleaños. Según ‘Magaly TV: La Firme’, la Chabelita cambió el nombre de su ex por el de su amiga.

Tras el rompimiento definitivo con el cantante, Acevedo continuaba usando una cadena que él le había regalado. Por eso, su madre Doña Rosa, decidió regalarle un nuevo dije para que haga el cambio y entierre de una vez a Domínguez.