Christian Domínguez demandará a Karla Tarazona por no avisarle del bautizo de su hijo [FOTOS]

Parece que las cosas entre Christian Domínguez y Karla Tarazona están cada vez peor. Después que la conductora de TV decidiera celebrar el cumpleaños y bautizo de su hijo Valentino, fruto de su relación con el cantante, él decidió tomar cartas en el asunto.

Christian Domínguez fue criticado por estar ausente en una fecha tan importante como la celebración de un cumpleaños y el bautizo del bebé. Sin embargo, el cumbiambero se defendió y señaló que él tenía que trabajar porque ya tenía contrato por el fin de semana.

Pero eso no fue todo. El ex de Karla Tarazona aseguró que el cumpleaños de su hijo era el 26 de marzo y no el domingo 25. Por eso, apenas llegara a Lima, pasaría tiempo con él. Christian Domínguez manifestó que él no comparte todo lo que hace en redes sociales, y que por eso la gente no se enterará de cómo la pasaría con Valentino.

Ahora, se sabe que el cantante de cumbia decidió entablar una nueva demanda contra Karla Tarazona. Según el abogado de Christian Domínguez, Manuel Risco, la conductora festejó el bautizo de su hijo sin avisarle al enamorado de Chabelita.

"Ayer (domingo 25) hubo una fiesta de cumpleaños del hijo de la señora y de Christian y aprovechó para hacerle el bautizo al niño. Él tiene una medida de protección a su favor por parte del Juzgado de Familia, la cual prohíbe hostigarlo, dañarlo y ella ha cometido delito de desobediencia a la autoridad porque está incumpliendo un mandato del juez", explicó el abogado de Christian Domínguez al diario El Popular.

Según explicó el letrado, un día antes Karla Tarazona llamó al cantante para informarle que el bautizo sería el domingo y que ella ya había elegido a los padrinos del bebé. Además, contó que la conductora le dijo a Christian Domínguez que le compraría unos zapatos.

Ante estas declaraciones, el abogado de Karla Tarazona negó las declaraciones del defensor de Christian Domínguez y manifestó que sí se le comunicó a tiempo al cantante de cumbia sobre la celebración de la fiesta y el bautizo.

