Christian Domínguez denuncia ser víctima de extorsionadores con conversaciones falsas con mujeres | VIDEO

Christian Domínguez hace una grave denuncia. El cantante de cumbia informó que su cuenta en Instagram fue hackeada pues cuando quiso ingresar, la red social le informaba que su sesión ya estaba abierta en otro dispositivo.

En conversación con Latina, el cantante manifestó que unos inescrupulosos accedieron a su cuenta, crean conversaciones con mujeres y luego lo extorsionan con hacer públicos esos chats.

"Me dijeron: cambia las claves. A los 15 minutos que lo hice, me llegó un mensaje vía Whatsapp extranjero con 18 fotos de una conversación que alcancé a ver era de mi propio Instagram con una supuesta mujer, pero luego me di cuenta que era hombre", explicó Christian Domínguez.

Según el conductor de 'Se pone bueno', el hombre le pidió un celular. Por ese motivo, entablará la denuncia correspondiente a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) para saber quién o quiénes están detrás de todo.