Christian Domínguez: "Arturo Chumbe y Karla Tarazona no valen la pena" | FOTOS

Christian Domínguez indicó que el coreógrafo Arturo Chumbe y Karla Tarazona ‘son personas que no valen la pena’, luego que el bailarín contó que Isabel Acevedo empezó el romance con él cuando aún era novia de Kervin Valdizán.



Christian, Arturo Chumbe hizo algunas revelaciones sobre el inicio de tu relación con Isabel...

Cuando falta dinero o no hay chamba, el que no cae, resbala. Es lamentable que todavía haya gente así, pero qué se puede hacer. Hay una diferencia de cuando dependes de tu trabajo o dependes de otra cosa para generar ingresos. En mi casa me enseñaron a ser varón y no hablar nunca de una mujer.



Los comentarios de Arturo generaron que también hable la mamá de tu hijo, Karla Tarazona...

Todas las personas bajo ese mismo criterio salen a comentar. Es triste, pero ya nada me sorprende. Sería darle importancia a personas que no valen la pena.



A Isabel y a ti, ¿les molesta que digan que iniciaron mal su relación?

Hoy por hoy, nos da gracia. Es algo totalmente absurdo, pero hay personas que requieren de ese tipo de cosas (hablar mal).

Si te cruzas con Chumbe, ¿piensas encararlo?

Si fuera varón el que opina, tendría a quién encarar. Si me lo cruzo en algún momento, solo le diría: ‘qué lástima’, pero lo más probable es que no me dé cara.



¿Cómo va tu relación con Isabel? ¿Ya le das el anillo este año?

Espectacular y estamos felices, gracias a Dios. Todavía no hay anillo, ya habrá momento para vacacionar, un bebé y planear más cosas.