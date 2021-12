Christian Domínguez estuvo este viernes en Amor y Fuego y se defendió de los comentarios de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes aseguraron que tiene suerte de que Pamela Franco confíe tanto en él pese a su pasado.

Todo empezó cuando los conductores recordaron su reciente paso por El Artista del Año y la reacción de la madre de su hijita al enterarse que competiría en el mismo reality en el que le habría sido infiel a Karla Tarazona.

“Tienes suerte porque las mujeres confían en ti”, le dijo Gigi Mitre. “Si, tengo mucha suerte que Pamela confíe en mí, que haya formado una familia conmigo, que quiera estar con mis hijos, yo me siento un bendecido de Dios, debo haber hecho algo muy bueno en esta vida para que Dios me esté premiando así”, dijo el cumbiambero.

La conductora de Willax le respondió y aseguró que quizá sería su ‘buen floro’. “Al contrario, floro cero, yo no soy de meter floro. Siento que nunca he sido de buen floro”, se defendió el popular Wachimán.

Christian Domínguez dice que no es florero: “Nunca he sido de buen floro”

CHRISTIAN NO DESCATA SALIDA DE AMÉRICA HOY

Christian Domínguez se presentó este viernes 24 de diciembre en Amor y Fuego. El colaborador de América Hoy habló sobre su programa y la relación que mantiene con Gisela Valcárcel, Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Somos disfuncionales pero nos llevamos bien todos. Tenemos, como todos, discusiones en alguna oportunidad”, dijo al ser consultado sobre su día a día con Janet Barboza, con quien al principio tenía problemas.

En ese sentido, indicó que en este tiempo trabajando en el programa de América Televisión ha aprendido a tener más ‘velocidad mental’ y ‘más correa’. “Al final son cosas que yo he podido ocasionar en el pasado”, admitió.

“Si estoy ahí y sigo trabajando ahí es porque yo me siento cómodo ahora, el día que yo no me sienta cómodo, me voy a retirar”, aseguró Christian Domínguez sobre América Hoy, aunque afirmó que se lleva bien con todos sus compañeros, en especial con Edson Dávila ‘Giselo’, porque comparte más tiempo con él.

