Christian Domínguez estuvo con Christopher Gianotti en su programa de YouTube ‘Preguntas que arden’ y habló de su relación con Pamela Franco, madre de su última hija, y con quien está a punto de romper su polémica maldición de ‘los tres años’.

El cumbiambero fue consultado por la cantante y aseguró que aunque tiene un carácter fuerte y es muy mandona, está feliz porque lo ha hecho vivir más en familia, inclusive con sus hijos de sus pasadas relaciones. “Como mujer es impresionante, una mujer como ella no se encuentra a la vuelta de la esquina, para encontrar una mujer así tienes que buscar bastante, he tenido suerte para encontrarla sin buscarla. Es una buena mujer, una madre excelente, piensa en mi familia, por ella he logrado vivir con mis hijos, lo que no podía hacer antes, me costaba mucho sentirme en familia, ella me ordenó. Ella adora a Valentino, quiere muchísimo a Camila, la aconseja mucho”, confesó el popular ‘Wachimán’.

Sin embargo, aseguró que no se atrevería a decir que es ‘el amor de su vida’. “Mi padre un día me dijo ‘si es el amor de tu vida te vas a dar cuenta cuando tengas 70 años y ella esté a tu lado’, así que no sé si pueda decir eso porque sería muy idealista”, dijo Christian Domínguez, al mismo tiempo que indicó que lo podrían criticar por haber dicho esa frase en sus anteriores relaciones.

“Es mi gran amor, es un amor increíble que lo adoro con todo mi corazón. Cuido mucho mi relación, cada paso que doy, ella también es muy cuidadosa, me aconseja muchísimo también. Es celosa, pero es un celo sumamente normal. Yo soy más celoso pero ella tampoco me da motivos, ella me da toda la traquilidad del mundo”, acotó el cantante.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ: ME OFRECIERON PROPUESTAS SEXUALES

Christian Domínguez realizó picantes confesiones acerca de su vida en el programa de Christopher Gianotti, el cual se emite por su canal de YouTube, que sorprendieron al actor y sus suscriptores.

Gianotti le consultó a Domínguez si alguna vez recibió alguna propuesta indecente por algo a cambio. El cantante de cumbia confesó que le propusieron tener relaciones sexuales a cambio de dinero.

“Creo que dos veces. Nunca me dijeron el monto, pero me lo han propuesto. Tú tienes una agenda complicada, entiendo que ‘comprar tu tiempo’. Pero te voy a pagar tanto por tu tiempo, no, Esto que me digan que te doy tanto (dinero), ni hombre ni mujer” , indicó Domínguez.

