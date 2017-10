Christian Domínguez dice que es tonto que le hablen de Vania Bludau

Christian Domínguez contó que no participa en ‘Reyes del show’ debido a los problemas que tiene en su rodilla y muñeca que le impiden bailar con normalidad, y no por Vania Bludau, como se viene especulando.

“El tema lo conversé hace unas semanas con la producción porque no solo mi rodilla tiene una lesión, también mi muñeca. Esto no me permite bailar con normalidad, pues para una presentación se ensaya como 50 veces. Lo hice antes, pero es doloroso y fastidioso”, afirmó el ‘Wachimán’.

Luego, descartó que el tema sea la presencia de Vania Bludau.

“Es algo incómodo que mencionen a otra persona, imagino que también lo debe ser para ella. No tiene nada que ver, me parece tonto”, añadió el actor.

Respecto a la penalidad que debe pagar, que sería un poco menos de 100 mil soles, dijo que se reunirá en los próximos días con la producción, y le deseó éxitos al programa.

“Nos reuniremos, ahí lo veremos. No tengo nada en contra de Gisela ni de GV producciones”, acotó.

ANDREA: NADIE ME LLAMÓ

Por otro lado, Andrea Luna está decepcionada porque no la convocaron para ‘Reyes del show’, a pesar que quedó tercera en la primera temporada de este año.



“Hace tres días me enteré que no bailaría. Quedé tercera en la temporada y pensé que estaría en ‘Reyes del show’. Tuve que llamar a la producción y me di con la sorpresa que no estaría. Me dolió bastante, fue una gran decepción, porque había tomado clases de baile. Me dijeron que ellos escogen, yo los respeto, y quizás, como no hago show, no estoy”, señaló la actriz.

