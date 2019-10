Christian Domínguez dijo que gracias a Chabelita "colgó los chimpunes", pero después lo ampayaron besando a otra | VIDEO

El Programa 'En Boca de Todos' se encargó de recordar algunas declaraciones que Christian Domínguez dio al espacio de América Tv, donde el cantante demostraba que estaba más enamorado que nunca de Isabel Acevedo y hasta juró que la popular 'Chabelita' ha sido la única que "me hizo sentar cabeza" y por la que "colgué los chimpunes". Sin embargo, desde el día martes se especulaba que el cumbiambero había vuelto a las andadas y así lo confirmó el programa de Magaly Medina, donde se transmitió un nuevo ampay del cumbiambero besando a Pamela Franco , razón por la que la bailarina terminara la relación que tenían desde hace tres años.



En las declaraciones que dio al programa de América TV, Christian Domínguez sostuvo: "Con los años te das cuenta que ya no eres un mocoso como para estar todo el tiempo rehaciendo tu vida, en cambio cuando tiene 25 o 30 el hombre por naturaleza empieza a ver las cosas mucho más despacio. A mí ya no se me antoja salir de juerga, pensar en mujeres o hay que terminar porque quiero estar solo. Eso a los veintitantos te da, a todo el mundo le ha dado. Si estuviera solo qué no haría, saldría, viajaría solo, las parrandas que me metería. Chabelita me hizo sentar cabeza"

Christian Domínguez aseguró que 'colgó chimpunes' gracias a su Chabelita. (Video: América Tv)

LO DESTRUYEN



Vania Bludau y Karla Tarazona 'destruyeron' a Christian Domínguez en El Valor de la Verdad al comparar el tamaño de su órgano sexual con el de un olluquito. Así se reveló en un avance exclusivo del programa al que Trome accedió.



En las imágenes del primer avance del programa, Vania Bludau se pondrá a calificar el desempeño sexual de sus ex conquistas, así como lo hizo Fabio Agostini y Paula Manzanal, en su momento.



Bruno Agostini, Sebastián Lizarzaburu y Christian Domínguez serán mencionados en el cuestionario que responderá Vania Bludau este sábado desde las 10:00 p.m., a través de Latina.



Avance El Valor de la Verdad Vania Bludau

¿VIAJE DE ANIVERSARIO CON PAMELA FRANCO?



Christian Domínguez contó que él había organizado un viaje a Cancún con Isabel Acevedo para celebrar su aniversario en el mes de noviembre. Debido a que la Chabelita terminó con él el último sábado , debía pagar una penalidad para cancelar todas las reservas.



Para comprobar esta versión, el conductor de 'Se Pone Bueno' difundió el audio que la agente de viajes le envió preguntándole si cancelaría el viaje o cambiaría el boleto de la bailarina por otra persona.



En ese momento, Pamela Franci lo interrumpió y se ofreció a ser su acompañante para que no perdiera dinero. "Pero ahora que está solo, me puede invitar. No hay problema. Me podría sacrificar para que no pierda los pasajes.".