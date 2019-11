Una vez más, Christian Domínguez mintió. El cantante, aparentemente, mandó a comunicar a través de su representante que no pudo asistir al programa 'El show después del Show' porque tuvo un problema automovilístico en Huarmey, sin embargo, todo era una excusa para no asistir al espacio de Ethel Pozo, Renzo Schuller y Natalia Salas.

Christian Domínguez había aceptado presentarse en 'El Show después del Show', sin embargo, nunca llegó al programa pues se rumora que ahora tendría una exclusividad con ProTV y el programa 'En boca de todos'.



Magaly Medina se encargó de 'desenmascarar' la mentira de Christian Domínguez revelando el ampay donde el cantante aparece ingresando al departamento de Pamela Franco, horas antes de que asegurara estar varado en Huarmey, debido a un problema con su auto.

"Llegó de Chimbote con todas sus cosas en la mano al departamento de Pamela Franco. En la mañana, no salió hasta la tardecita. Si no fue (a 'El show después del show') es porque no le dio la gana", dijo Magaly Medina mostrando el ampay donde se ve a Christian Domínguez con la bailarina.

Como se sabe, Christian Domínguez reaparecerá el lunes en el programa 'En boca de todos', que produce Mariana Ramírez del Villar y ProTV, rival declarada de Gisela Valcárcel y GV Producciones.

"Las cosas sigue, esa Teletón ha traído cola. Ahora ya sabemos que hay broncón interno que hasta se quitan los invitados. Esta guerra de productoras tiene historia", agregó Magaly Medina entorno a la disputa entre productoras al interior de América TV.

Christian Domínguez dijo que estaba en Huarmey, pero Magaly lo ampayó en departamento de Pamela Franco