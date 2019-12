Dorita Orbegoso calificó de ‘hipócrita’ a Karla Tarazona y aseguró que la conductora de ‘Válgame’ no supera su ruptura sentimental con Christian Domínguez, pues le molesta que el cumbiambero ‘quiera formar una familia’ con Pamela Franco.

“Ya sabemos que es un tema que Karla no pasa, no lo supera, no voltea la página y no cambia el libro. Que ella salga en los programas con una sonrisa de oreja a oreja es porque realmente está siendo hipócrita, porque no es lo que ella siente. Para mí, a ella le molesta que Christian tenga una relación, le fastidia la felicidad de él y más si desea tener otra familia”, sostuvo Dorita Orbegoso.

Asimismo, la ‘morocha’ le sugirió a la también animadora que olvide todo, ‘porque una persona que no es feliz, se avejenta’. “El amor a los hijos no se tiene que pedir, ese amor nace y si el padre no lo ve o no tiene una buena relación... ¿qué haces tú ahí mendigando amor para tus hijos? Disfruta de ellos, voltea la página y conoce gente. Uno se avejenta cuando tiene mucho rencor y no es feliz”, sostuvo en ‘Mujeres al mando’.

A su vez, la conductora Cathy Sáenz dijo que a Christian Domínguez le fastidia que le pregunten sobre su vida privada, pero ‘ventila su intimidad en las redes sociales’