Christian Domínguez dramatiza por dejar 'Esto es Guerra' para 'sanar heridas' y se va a Disney con Isabel Acevedo

Christian Domínguez no apareció ayer en 'Esto es Guerra' y a través de su cuenta de instagram posteó una foto que acompañó con un dramático texto en el que anunciaba que no iba a regresar al reality porque antes quería 'sanar heridas', pero se fue a 'reflexionar' a Miami, exactamente a Disney, junto a su pareja Isabel Acevedo.



"En mi vida siempre luché por lo que quería y me mantuve firme en mis convicciones. Hoy por primera vez tengo que dar un paso al costado por qué intente, luche y trate de seguir, pero la impotencia y la decepción me envuelven. Hoy debería estar de vuelta en EEG pero he decidido no volver por ahora y dejar que el tiempo cure mis heridas", escribió Christian Domínguez en Instagram.

Incluso en su historias de la red social puso comentarios sobre lo deprimido que estaba por haber perdido la capitanía de los 'retadores' en 'Esto es Guerra' y esta cayera en manos de Rafael Cardoso.



Incluso, ayer en el reality sus compañeros de equipos manifestaron que Christian Domínguez había actuado mal y estaba exagerando.

Sin embargo, hoy se supo que el cumbiambero viajó a Disney como parte de sus vacaciones. Posteriormente y ante las críticas de algunos usuarios, Christian Domínguez hasta bromeó que estaba en 'La Punta' y en la selva con su "mejor terapia", Isabel Acevedo.